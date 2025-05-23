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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karar verildi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karar verildi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmayacağını açıkladı.

Kurban Bayramı yaklaşırken ''Bayram tatili 9 güne uzatılacak mı?'' sorusunun cevabı merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmadığını duyurdu. 

Arife günü 5 Haziran Perşembe, Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kamuda 10 Haziran Salı günü işbaşı yapılacak. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

 

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Etiketler kurban bayramı tatili 9 gün tatil iletişim başkanı Fahrettin Altun
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