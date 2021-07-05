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Kurban Bayramı'nda ''sokağa çıkma'' ve ''seyahat'' yasağı olacak mı ?

Kurban Bayramı'nda ''sokağa çıkma'' ve ''seyahat'' yasağı olacak mı ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda 3. doz aşılama ve bayram tatilinin süresi değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısında, Covid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Covid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

BAYRAM TATİLİ İÇİN İKİ FARKLI AÇIKLAMA
Pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor. Böylece Kurban Bayramı tatili 11 güne çıkmış olacak. Ancak iş dünyası "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor" diyerek bu talebe karşı çıkıyor. Son karar kabine toplantısında verilecek.

 
DIŞ POLİTİKA DA GÜNDEMDE

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İki farklı açıklama geldiKurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İki farklı açıklama geldiEkonomi

 

 

 

Etiketler kurban bayramı tatili 2021 kabine toplantısı recep tayyip erdoğan aşılama
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