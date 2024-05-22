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Kurban kesecekler dikkat: Kurbanlık bilgileri nasıl sorgulanır?

Kurban kesecekler dikkat: Kurbanlık bilgileri nasıl sorgulanır?
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık bilgilerinin ''Tarım Cebimde'' uygulaması ile sorgulanabileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban ibadetini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda, bakanlığın geliştirdiği 'Tarım Cebimde' uygulaması, vatandaşların satın almak istedikleri kurbanlıkların aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabilmelerine imkan sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık bilgilerinin ''Tarım Cebimde'' uygulaması ile sorgulanabileceğini açıkladı.

BAKAN YUMAKLI'DAN UYARI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bakanlığın Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini ve bayramın son gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirterek, "Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor" dedi.

Bakan Yumaklı ayrıca, vatandaşlara kurbanlık hayvan satın alırken bakanlığın belirlediği kurallara dikkat etmeleri ve uygunsuzluk gördüklerinde de yetkililere bildirmeleri konusunda ricada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık bilgilerinin ''Tarım Cebimde'' uygulaması ile sorgulanabileceğini açıkladı.

DHA

Etiketler kurbanlık bilgileri sorgulama mobil uygulama tarım cebimde kurbanlık hayvan
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