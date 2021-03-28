Kürşat Ayvatoğlu'nun ''pudra şekeri'' ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medyada yalan haber yaptığı gerekçesiyle troll'lerin saldırısına uğrayan gazeteci Alican Uludağ, Ayvatlıoğlu'nun ifade tutanağını paylaştı.

Sosyal medyada troll'lerin yalan haber yapmakla suçladığı gazeteci Alican Uludağ, Ayvatlıoğlu'nun ifade tutanağını da paylaştı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın, dün akşam Hamza Kürşat Ayvatlıoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadede "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" dediği ve serbest bırakıldığı yönündeki haberi gündeme bomba gibi düştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "pudra şekeri içti, serbest kaldı" haberlerini yalanlamasının ardından gazeteci Uludağ, sosyal medyada troll'lerin saldırısına uğradı.

Uludağ, kendisini yalan haber yapmakla suçlayan troll'lere ise Ayvatlıoğlu'nun ifade tutanağını paylaşarak cevap verdi.

İşte, Uludağ'ın o paylaşımı:

AK Parti Genel Merkezi'nde büro personeli olduğu belirtilen Hamza Kürşat Ayvatoğlu, aracında uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmıştı.