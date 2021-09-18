Kürsel Öğretmen Ödülü Volkan İner'in oldu

110 ülkeden on binlerce öğretmenin başvuruda bulunduğu 2021 AKS Education tarafından düzenlenen “GLOBAL TEACHER AWARD” yarışmasında bu yıl “KÜRESEL ÖĞRETMEN” ödülüne ODTÜ GV Danışmanlığında Özel Manisa Ülkem Orta Okulundan Volkan İner (İngilizce Öğretmeni) layık gösterildi.

Küresel Öğretmen Ödülü, dünyanın her köşesine aktif olarak ulaşmayı amaçlayan ve mesleklerine katkılarda bulunan olağanüstü öğretmenleri tanımlayan ve tanıyan bir organizasyon olarak tanınıyor.

Uluslararasında örnek eğitimci kimliğine verilen bu ödül Türkiye’yi gururlandırdı.

“GLOBAL TEACHER AWARD, farklı konuları öğretmede mükemmellik sergileyen, öğrencilere olağanüstü katkılar sağlayan ve sınıflarının dışında bile öğreterek topluma hizmet eden öğretmenleri belirlemeyi amaçlayan prestijli bir ödül olarak biliniyor.

Volkan INER, ödülle ilgili olarak, ‘’Asla vazgeçmeden azimle, sevgi ile yaptığım bu mesleği dünya çapında böylesine özel bir ödülle buluşturmak harika bir duygu’’ dedi. Ayrıca umarım bu ödülü ülkemizden daha bir çok öğretmen alır ve bu büyük gururu ülkemize yaşatmasını temmenni ettiğini belirtti.

“Asla yapmaktan emin olduğunuz ve yapmayı planladığınız işlerinizden vazgeçmeyin. Bugün değilse yarın mutlaka değer görecektir.”

Volkan İner pandemi süresince ve halen devam ettirdiği “TEACHER TALKS” (Öğretmen Sohbetleri) projesi ile dünyanın farklı ülkelerindeki bir çok öğretmeni, eğitmeni ve önemli kişileri buluşturuyor. Bu görüşmelerde dünyanın farklı yerlerinde ki eğitimciler fikirlerini, yaptıklarını, eğitim anlayışlarını, hayat görüşlerini ve daha bir çok konuyu paylaşıyorlar.

Volkan İner bu sohbetlerde hem dünyanın hangi köşesinde olursa olsun uluslarararası iletişimin artmasına hem de evrensel değerler açısından insanlık ideallerinin paylaşılmasına vesile olmaya gayret ettiğini vurguladı.

Volkan İNER ödülünü 10.10.2021 Pazar günü online olarak düzenlenecek organizasyonda alacak. 2021 Küresel Öğretmen Ödülü 10.10.2021 Saat 16:00 IST'de Youtube ve Facebook'ta canlı yayınlanacak.

Yayını canlı olarak izlemek için aşağıdaki tarih ve saatlerde belirtilen platformları takip edebilirsiniz.

Töreni canlı izlemek için linkler aşağıdadır.

Canlı Yayın için Facebook: - https://www.facebook.com/aksawards

Canlı Yayın için Youtube Kanalı - https://www.youtube.com/c/AKSEDUCATIONAWARDS