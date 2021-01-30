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  3. 30 Ocak 2021 17:30

Kurt sürüsü, Kangal köpeğini parçaladı!

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 kurt, çiftçinin Kangal köpeğini boğdu. Kurt sürüsünün kangalı telef ettiği anlar kameraya yansıdı.

Kurt sürüsü, Kangal köpeğini parçaladı!
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Olay, dün sabah Gemerek'e bağlı Koçoğlu köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan, evli ve 4 çocuk babası Tanış Korkmaz'a (50) ait Kangal köpeğine 7 kurt saldırdı. Kurtların boğduğu köpek, telef oldu. Kurtların, köpeğe saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah uyandığında köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ve yerde kan izlerini gören Korkmaz, kamera kayıtlarına baktığında kurtların saldırdığını gördü.



Kurtların devamlı köylerine indiğini söyleyen Tanış Korkmaz, "Kurtlar yazın da kışın da köyümüze iniyor. Bir kez de yazın benim 2 tane buzağıma kurtlar saldırdı ve yediler. 3 sene önce de eşeğimi alıp götürdüler. Kurtlar devamlı bizim köyümüze geliyor" dedi.



DHA

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