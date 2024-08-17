  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kurtulmuş’tan 17 Ağustos 1999 depremi paylaşımı

Kurtulmuş’tan 17 Ağustos 1999 depremi paylaşımı

Kurtulmuş’tan 17 Ağustos 1999 depremi paylaşımı
Güncelleme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 depremi nedeniyle taziye paylaşımı yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, depremin acısının hala hissedildiğini vurguladığı paylaşımda, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçse de, acısını ve hüznünü yüreklerimizde hâlâ hissediyoruz. Bu felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza etsin” ifadelerine yer verdi.

Etiketler numan kurtulmuş Kurtulmuş deprem paylaşımı numan Kurtulmuş deprem paylaşımı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir evden Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmi edilen top mermisi çıktı Bir evden Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmi edilen top mermisi çıktı İzmir yangınının çıkış sebebi belli oldu: 6 kişi gözaltına alındı İzmir yangınının çıkış sebebi belli oldu: 6 kişi gözaltına alındı Kenan Yıldız Juventus'ta 10 numaralı formayı kaptı Kenan Yıldız Juventus'ta 10 numaralı formayı kaptı Galatasaray, Konya'da 2-1 kazandı Galatasaray, Konya'da 2-1 kazandı Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti Ünlü kozmetik firmasından iflas başvurusu Ünlü kozmetik firmasından iflas başvurusu Galatasaray, Young Boys maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi Galatasaray, Young Boys maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi İsrail'den Lübnan'a saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'a saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti Bakan Kurum'dan ''Marmara Depremi'' paylaşımı Bakan Kurum'dan ''Marmara Depremi'' paylaşımı Yeşilçam'ın efsanesine veda: Aydemir Akbaş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın efsanesine veda: Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Bakan Ersoy'dan usta oyuncu Aydemir Akbaş için taziye mesajı Bakan Ersoy'dan usta oyuncu Aydemir Akbaş için taziye mesajı