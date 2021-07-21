  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kurtuluş Savaşı kahramanı Mareşal Çakmak'a büyük vefasızlık

Kurtuluş Savaşı kahramanı Mareşal Çakmak'a büyük vefasızlık

Kurtuluş Savaşı kahramanı Mareşal Çakmak'a büyük vefasızlık

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı ve Kurtuluş Savaşı kahramanı Meraşal Fevzi Çakmak'ın adını taşıyan camiyi yıkıp yeniden yapıldı. Ancak caminin adı artık Mareşal Fevzi Çakmak Camii değil..

Kurtuluş savaşı kahramanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın ismini camiden sildiler. Bir grup hayırseverin 1963 yılında halktan topladıkları paralarla İstanbul Küçükçekmece'de yaptırdığı tarihi Mareşal Fevzi Çakmak Camii hasar görünce tümden yıkıldı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre yerine yapılan camiye ise Mareşal Çakmak yerine Hacı Osman Dereli ismi verildi. İsim değişikliğinin Diyanet İşleri Başkanlığı Küçükçekmece müftülüğü ile dönemin AK Partili Küçükçekmece Belediye yönetimin ortaklaşa karar verdiği ifade edildi.

(Kaynak)

Etiketler ak parti cami küçükçekmece 57 yıllık cami Mareşal Fevzi Çakmak Camii Mareşal Fevzi Çakmak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Selçuk ''idam ve kafa kesme''ye ''yanlış'' diyemedi
Akıncı'dan Erdoğan'a çok sert ''Külliye'' yanıtı
Polis memurunun evinden altın kaplama tuvalet çıktı
Çin'de sel kabusu! Şehir sular altında kaldı, çok sayıda can kaybı var...
Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması
Yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi
''Türkiye'de 4 gençten neredeyse 3’ü endişe içinde''
3'üncü kez hamile kalan Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç'ten tatil pozları
Anne olan ABD'li ünlü şarkıcı bebeğine Türk ismi koydu
Kira ve özel yurt fiyatlarında artış: İl il kira fiyatları