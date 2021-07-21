Kurtuluş Savaşı kahramanı Mareşal Çakmak'a büyük vefasızlık

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı ve Kurtuluş Savaşı kahramanı Meraşal Fevzi Çakmak'ın adını taşıyan camiyi yıkıp yeniden yapıldı. Ancak caminin adı artık Mareşal Fevzi Çakmak Camii değil..

Kurtuluş savaşı kahramanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın ismini camiden sildiler. Bir grup hayırseverin 1963 yılında halktan topladıkları paralarla İstanbul Küçükçekmece'de yaptırdığı tarihi Mareşal Fevzi Çakmak Camii hasar görünce tümden yıkıldı. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre yerine yapılan camiye ise Mareşal Çakmak yerine Hacı Osman Dereli ismi verildi. İsim değişikliğinin Diyanet İşleri Başkanlığı Küçükçekmece müftülüğü ile dönemin AK Partili Küçükçekmece Belediye yönetimin ortaklaşa karar verdiği ifade edildi. (Kaynak)