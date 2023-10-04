Kuru Otlar Üstüne Vizyonda

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren film şimdiden on binlerce seyirci ile buluştu ve uzun süre vizyonda kalacağı düşünülüyor.

Kuru Otlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı 2023 çıkışlı bir Türk dram filmidir.



76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırmış, Türkiye'nin Oscar'da da "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlenmişti.

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU

Kuru Otlar Üstüne, taşra hayatının iç çekişlerini yansıtan güçlü bir film. Film, iki öğretmenin arasındaki arkadaşlık, mesleki rekabet ve cinsel istismar suçlaması gibi temaları işleyerek, taşranın karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.

Samet, Doğu Anadolu'nun taşrasında dört yıl zorunlu zorunlu hizmet yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilmeyi hayal eden ve meslektaşı sosyal bilgiler öğretmeni Kenan ile aynı evide oturan genç bir resim öğretmenidir. Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.



KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCULARI

Deniz Celiloğlu - Samet

Merve Dizdar - Nuray

Musab Ekici - Kenan

Ece Bağcı - Sevim

Erdem Şenocak - Tolga

Yüksel Aksu - Vahit

Münir Can Cindoruk - Feyyaz

Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

Yıldırım Gücük - Mustafa, Nail

Cengiz Bozkurt - Emin

KURU OTLAR ÜSTÜNE NEDEN İZLENMELİ?

Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne ile yine DİĞER FİELMLERİNDE OLDUĞU GİBİ insan ruhunun derinliklerine inmeyi başarıyor. Film, iki kadının evliliklerinin ve ilişkilerinin çıkmazlarını gözler önüne sererken, aynı zamanda kadınlık, taşra hayatı ve yalnızlık gibi temaları da işliyor. Filmin oyunculukları oldukça başarılı. Merve Dizdar, Sevim karakterine hayat verirken, Nisa Sofiya Aksongur ise Nuray karakterine hayat verirken etkileyici performanslar sergilerler. Filmin teknik özellikleri de oldukça başarılı. Ceylan'ın uzun planları ve diyaloglara verdiği önem, filmin atmosferini ve karakterlerin iç dünyasını daha iyi anlamamızı sağlıyor.