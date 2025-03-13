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Kurum: ''Hatay’ımızı tarihine uygun şekilde ayağa kaldıracağız''

Kurum: ''Hatay’ımızı tarihine uygun şekilde ayağa kaldıracağız''
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Medeniyetin kalbi Hatay’ımızı tarihine, kültürüne yakışır şekilde ayağa kaldıracağız. Şehrimizde bugüne kadar; 46 binden fazla yuvamızı, hemşehrilerimize teslim ettik" dedi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Depremde en büyük yıkımın yaşadığı illerimizin başında gelen Hatay'da ise depremzedelerin yaraları hala sarılmayı bekliyor.

Hatay AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Şehrimizde bugüne kadar; 46 binden fazla yuvamızı, hemşehrilerimize teslim ettik. 2025 yılı sonunda 153 bin bağımsız bölümü daha hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şehrimizin can damarı olan Uzun Çarşı’da üç etap halinde toplam 722 iş yerimizin yapımına da hızla devam ediyoruz. Medeniyetin kalbi Hatay’ımızı tarihine, kültürüne yakışır şekilde ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Bakan Kurum’a, buradaki toplantının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek törende, fahri hemşehrilik beratı takdim edilecek. (DHA)

DHA

Etiketler murat kurum deprem depremzede hatay
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