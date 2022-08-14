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Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde  saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege bölgesinin birçok ilinden hissedildi.

 Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Etiketler kuşadası körfez deprem
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