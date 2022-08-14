Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege bölgesinin birçok ilinden hissedildi.

Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.