Kütahya yine 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Dün de aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.51'de meydana gelen depremin derinliğinin 12.55 kilometre olduğu belirtildi. Simav'da dün de 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.