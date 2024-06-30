  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kuvvetli rüzgar ağacı yerinden söktü; 4 araç hasar gördü

Kuvvetli rüzgar ağacı yerinden söktü; 4 araç hasar gördü

Kuvvetli rüzgar ağacı yerinden söktü; 4 araç hasar gördü
Güncelleme:

Ankara'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düştü. 4 araçta hasar meydana geldi.

Gün içerisinde kentin bazı kesimlerinde artan  rüzgarın hızı hayatı olumsuz etkiledi. Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi, Şehit Cemalettin Koçak Sokağı'nda meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yıkılan bir ağaç, park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi. İhbarla olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alıp, yolu kapattı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırma çalışması başlattı.  

DHA

Etiketler ankara kuvvetli rüzgar araç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kayseri'de akılalmaz olay: Ölümü 5 yaşındaki oğlunun elinden oldu Kayseri'de akılalmaz olay: Ölümü 5 yaşındaki oğlunun elinden oldu İstanbul'da LGBTİ alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da LGBTİ alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak Kira zammında yüzde 25'lik sınır kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek? Kira zammında yüzde 25'lik sınır kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek? Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı Türkiye alev alev: Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yandı Türkiye alev alev: Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yandı Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara Ortadoğu ateş çemberi! İran İsrail'i uyardı: ''Yok edici bir savaş başlar'' Ortadoğu ateş çemberi! İran İsrail'i uyardı: ''Yok edici bir savaş başlar'' Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız MİT Başkanı Kalın'dan Hamas'la kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas'la kritik görüşme EURO 2024'te çeyrek finale kalan takımlar belli oldu EURO 2024'te çeyrek finale kalan takımlar belli oldu