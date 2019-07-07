  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Temmuz 2019 10:32

Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

kuzey ırak , pençe harekatı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM