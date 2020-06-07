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  3. 07 Haziran 2020 17:30

Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi!
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca bakanlık tarafından operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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