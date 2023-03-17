Kuzey Irak'ta düşen helikopterin sırrı! İçinden PKK'lılar çıktı

Irak'ın kuzeyinde düşen helikopterin PKK'lıları taşıdığı ortaya çıktı. Helikopterin hangi ülkeye ait olduğu merak konusu oldu.

Kuzey Irak'ta, Türkiye sınırına 60 km mesafedeki Duhok kentinde gizemli bir helikopter kazası yaşandı. Sahibi belirsiz bir helikopter, bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada, aralarında kadınların da olduğu 7 kişi öldü.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminden "Duhok'ta düşen helikopterde terör örgütü PKK mensupları vardı" açıklaması geldi.

Bölgesel Yönetimin Anti-Terör Birimi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Eurocopter AS350 tipi helikopterin Duhok'un Çemanke nahiyesinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor" denildi. Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçtiği belirtildi.

"PKK'YA AİT OLMA OLASILIĞI YÜKSEK"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan olayı NTV'ye değerlendirdi.

Aslan, "Irak kuzeyinde PKK unsurları bir helikopterle bir noktadan başka bir noktaya nakledilebiliyor ve bu helikopterin PKK'ya ait olma olasılığı yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, "Kimi basın yayın organlarına göre bu helikopter Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtsever Birliği'ne daha önce verilmiş helikopter. Ve 9 adet daha helikopter olduğuna yönelik bazı haberler geçiyor."

"FRANSA'NIN AÇIKLAMA YAPMASI LAZIM"

Düşen helikopterin Fransa üretimi olduğuna dikkat çeken Aslan, "Ama gerçek olan husus şu. AS350 Eurocopter Cougar olarak bilinir. Küçük bir versiyonudur, bu helikopter. Fransa'nın burada bir açıklama yapması lazım. Çünkü basına yansıyan görüntülerde helikopterin seri numarası açıkça görülüyor. Bu helikopter kime satılmış? Satılan entite, Kürdistan Yurtseverler Birliği olabilir veya PKK'nın kendisi olabilir. Bu helikopteri hangi maksatla kime neden tahsis etmiş? Burada detaylı bir inceleme yapmak lazım. Burada MİT'e büyük bir görev düşüyor kanaatimce" dedi.

Bu tip uçuşların ırak merkezi hükümetinin bilgisi olmadan gerçekleştirilmesinin zor olduğunu belirten, "Helikopterle taşınacak kişi çoğunlukla VIP dediğimiz çok önemli kişidir. Burada terör örgütünün unsurları eğer helikopterle taşınıyorsa 6-7 kişilik bir helikopterle muhtemelen bir faaliyeti bir şekilde gören inceleyen nezaret eden veya katılan bir tören olabilir veya ABD Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı görüşmelere katılmış olabilir. Bir şey diyemiyorum. Ve daha sonra Kandil'e dönme maksadıyla Süleymaniye'ye intikal eden bir grup olabilir. Tabi bu bir projeksiyon, doğruluğu nedir bir şey diyemiyorum. Ancak 2-3 tane alelade teröristin helikopterle bir noktadan başka bir noktaya nakledilmesini ben pek mümkün görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı da çarşamba günü yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin düştüğü" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.