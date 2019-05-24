Kuzey Irak'tan acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu.



Derecik ilçesinin ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesinde, iş makineleriyle yol yapım çalışması gerçekleştiren işçilere, PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu. Saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

ŞEHİT ATEŞİ YOZGAT'A DÜŞTÜ

Kuzey Irak’ta Serabetin Üs Bölgesi Kuzu Gediği mevkiinde, teröristler tarafından yapılan havan atışı sonucu Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü şehit oldu. Yozgat Akdağmadeni ilçe nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü’nün (25) acı haberi askeri yetkililer tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bulunan baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü’nün Hakkari’de göreve 2018 yılında başladığı öğrenildi.



5 kardeş ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Köklü’nün cenazesi yarın öğle namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Akdağmadeni’nde toprağa verilecek.