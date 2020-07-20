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  3. 20 Temmuz 2020 22:09

Kuzey Irak'tan acı haber: 1 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada Karamanlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir şehit oldu.

Kuzey Irak'tan acı haber: 1 asker şehit oldu
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda Karaman'ın Başyayla ilçesi Bozyaka köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir, teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Demir'in ailesine acı haberi Başyayla Kaymakamı Koray Çelik ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

BAYRAMDA DÜĞÜNÜ OLACAKTI
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in nişanlı olduğu ve bayramda düğününün olacağı öğrenildi. 

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