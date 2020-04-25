Kuzey Irak'tan acı haber: 1 evladımız şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak-Uludere hattının tam karşısında bulunan ve terör örgütünün Cudi Dağı üzerinden Şırnak'a geçiş bölgesi olarak kullandığı bölünen Haftanin'deki terör saldırısında bir askerin şehit olduğunu, 3 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Saldırının ardından başlatılan operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ın Türkiye'ye en yakın noktalarından biri olan ve Kuzey Irak yönetimine bağlı Haftanin'de çok sayıda köy yer alıyor.

Saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Bugün sabahın ilk ışıklarında MSB'den yapılan açıklamada komandoların Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristleri etkisiz hale getirdiği açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.