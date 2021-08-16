Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını duyurdu. Dün gece Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir asker şehit olmuştu. Böylece şehit sayısı 4'e yükseldi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır." denildi. ÇATIŞMADA BİR ASKER ŞEHİT OLMUŞTU Milli Savunma Bakanlığı, dün gece saatlerinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurmuştu.



Acı haber gece yarısı geldi: 1 asker şehitGüncel



