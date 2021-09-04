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Kuzey Marmara Otoyolu için yine jet kamulaştırma

Kuzey Marmara Otoyolu için yine jet kamulaştırma

Büyük bölümün İstanbul’ün en yoğun ormanları üzerinde bulunan ve bugüne kadar 13 milyon ağacın kesildiği belirtilen Kuzey Marmara Otoyolu için yeni kamulaştırma kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki ekli kroki ile listede güzergahı, bulunduğu yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından  acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Kararında ekinde yer alan ve kamulaştırılacağı açıklanan listede önemli bir bölümü yine ormanlık alanda yer alan tam 456 parsel arazi yer alıyor. Ömerli, Hadımköy, Sazlıbosna, Firuzköy, Ispartakule, Hoşdere, İkitelli, Kayabaşı, Şahintepe, Şamlar, Karaağaç, Bahsayış ve Nakkaş’taki kamulaştırılacak alanlara ait parsel numaraları kararda tek tek sıralandı.

İşte kamulaştırılacak alanların tam listesi:

Etiketler Kuzey Marmara Otoyolu kamulaştırma orman yol
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