Kuzey Ormanları'nda tepki çeken proje için meğer ÇED gerekli değilmiş

İstanbul Zekeriyaköy’de, büyük kısmı ağaçlık olan eski askeri araziye inşa edilen konut projesinin kapasitesi artırıldı. 161 olarak planlanan konut sayısı 215’e çıktı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de büyük kısmı ağaçlık olan eski askeri araziye inşa edilen tartışmalı 'Köy Zekeriyaköy Projesi’nin kapasitesi artırıldı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göer Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 2015 yılında yapımına başlanan projenin kapasitesinin artırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçen ağustos ayında başvuru yapıldığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatıldığı duyuruldu. Bakanlık tarafından önceki gün yapılan açıklamada ise projeye ilişkin “ÇED gerekli değil” kararının verildiği belirtildi. Ayrıca projenin 28 milyon 303 bin TL’ye mal olacağı açıklandı. Hazırlanan ÇED dosyasına göre, projede şu değişiklikler yapıldı:

• 161 adet yapılması planlanan konut sayısı 215’e yükseltildi.

• 87 adet inşa edileceği belirtilen villa sayısı 70’e düşürüldü.

• 248 adet olan bağımsız bölüm sayısı ise 288’e yükseldi.

ESKİ ASKERİ ARAZİ

Milyonlarca liralık konut projesinin inşa edildiği arazi, daha önce 15. Hava Füze Üssü olarak kullanılıyordu. Yüzde 61'i ağaçlık olan 500 dönümlük askeri arazi, 2010 yılında boşaltıldıktan sonra TOKİ'ye devredilmişti. Yıllardır gündemde olan konut projesi daha önce de yargıya taşınmıştı. Danıştay’ın imar planlarını iptal etmesine ve arazinin devrine ilişkin yürütmeyi durdurma kararları vermesine rağmen inşaat çalışmaları hiç durdurulmadı.

Birgün