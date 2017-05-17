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  3. 17 Mayıs 2017 21:04

Kuzuyu kurtarayım derken beraber boğuldu

Şanlıurfa'da gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen genç kuzuyla birlikte boğuldu.

Kuzuyu kurtarayım derken beraber boğuldu
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Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde sulama amaçlı yapılan 3 metre derinliğindeki gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen 20 yaşındaki Ahmet İksamuk, kuzuyla birlikte boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet İksamuk, evlerinin yanında sulama amaçlı yapılan yapay gölete düşen kuzuyu fark edince suya atladı. Yüzme bilmediği belirtilen İksamuk, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Gölettin yanında İksamukun elbisesi ve ayakkabısını gören yakınları, durumu Jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada gölete giren mahalle sakinleri, yaptıkları aramada suya düşen kuzu ve Ahmet İksamukun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

su birikintisi , gölet , kuzu