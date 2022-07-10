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  3. KYK borçlusu öğrenciler isyanda: ''32 bin TL verdiler 100 bin TL geri istiyorlar''

KYK borçlusu öğrenciler isyanda: ''32 bin TL verdiler 100 bin TL geri istiyorlar''

KYK borçlusu öğrenciler isyanda: ''32 bin TL verdiler 100 bin TL geri istiyorlar''

Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca 23 ila 32 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) verdiği öğrenci kredileri, sosyal medyanın gündeminde. Birçok öğrenci Twitter'dan ödemesi gereken borç miktarlarını paylaşarak, hükümete tepki gösterdi. 

Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca 23 ila 32 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

 Öğrenciler çıkan borçlara tepki gösterirken, devletten borçlarının silinmesi talebinde bulundu.

Etiketler Öğrenciler KYK borçları kyk kyk borçları faiz öğrenciler
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