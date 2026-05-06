  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KYK kız öğrenci yurdunda kabus: Onlarca öğrenci hastanelik oldu

KYK kız öğrenci yurdunda kabus: Onlarca öğrenci hastanelik oldu

KYK kız öğrenci yurdunda kabus: Onlarca öğrenci hastanelik oldu
Güncelleme:

Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenci yurdunda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 77 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler dün akşam yemeğinden sonra kusma, ishal ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri yaşayan öğrenciler, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastaneye başvuran öğrenci sayısının 77'ye yükseldiği ve tedavi edilen öğrencilerden 35'inin taburcu edildiği, tedavileri süren öğrencilerin herhangi bir hayati riskinin bulunmadığı duyuruldu. Yurttan yemek ve su numunelerinin incelenmek üzere alındığının belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"5 Mayıs'ta tarihinde, Çorum ili Sungurlu ilçesinde bulunan KYK yurdunda akşam yemeği tüketen öğrencilerde bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ortaya çıkmıştır. Söz konusu şikayetler üzerine öğrenciler, bugün saat 08.10'dan itibaren Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurmaya başlamışlardır. Bugün saat 17.30 itibarıyla toplam başvuru sayısı 77 olup, bu başvuruların tamamı ayaktan yapılmıştır. 35 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Başvuran öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmış, su numuneleri alınmıştır. Ayrıca Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yemek numuneleri alınarak analiz edilmek üzere Çorum İl Gıda Kontrol laboratuvar Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Süreç ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte olup konuyla ilgili Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma ve Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!''
Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!''
Kaza denilerek kapatılan dosya yıllar sonra açıldı, korkunç cinayet ortaya çıktı!
Kaza denilerek kapatılan dosya yıllar sonra açıldı, korkunç cinayet ortaya çıktı!
Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Öğrenciler pijamalraıyla sokağa fırladı!
Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Öğrenciler pijamalraıyla sokağa fırladı!
SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti
SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti
Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu
Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu
Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda!
Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda!
17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
Etiketler KYK kız öğrenci yurdu zehirlenme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Açılış töreninde ''AK Parti yerine AKP'' krizi... Protokol bir anda buz kesti! Açılış töreninde ''AK Parti yerine AKP'' krizi... Protokol bir anda buz kesti! Dolandırıcıların 2 yeni tuzağı daha ifşa oldu: Bu mesajlara sakın kanmayın! Dolandırıcıların 2 yeni tuzağı daha ifşa oldu: Bu mesajlara sakın kanmayın! Sağlık sorunlarıyla boğuşan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Sağlık sorunlarıyla boğuşan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı 17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada 17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada Topladıkları bağışları cebe indirmişler! Dernek üzerinden milyonlarca liralık vurgun Topladıkları bağışları cebe indirmişler! Dernek üzerinden milyonlarca liralık vurgun Bebek katili Öcalan için yasal statü isteyen Bahçeli'ye rest: ''Referanduma gidelim'' Bebek katili Öcalan için yasal statü isteyen Bahçeli'ye rest: ''Referanduma gidelim'' İslam Memiş yeniden yükselişe geçen altın için yeni tahminini açıkladı İslam Memiş yeniden yükselişe geçen altın için yeni tahminini açıkladı Sıfır olarak satın aldığı aracı satmak isterken hayatının şokunu yaşadı! Sıfır olarak satın aldığı aracı satmak isterken hayatının şokunu yaşadı! Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda! Yağışlar rekor kırdı, Türkiye'nin yok olmaya yüz tutan cenneti yeniden canlandı! Yağışlar rekor kırdı, Türkiye'nin yok olmaya yüz tutan cenneti yeniden canlandı!
Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!'' Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!'' Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu Yaşlı bakımında yeni dönem: Huzurevlerinde kabul yaşı 10 yaş daha yükseltildi! Yaşlı bakımında yeni dönem: Huzurevlerinde kabul yaşı 10 yaş daha yükseltildi! Anne ve babalar dikkat! ''Ergenliktir'' demeyin: Çocuklarda bu 6 belirti büyük risk taşıyor! Anne ve babalar dikkat! ''Ergenliktir'' demeyin: Çocuklarda bu 6 belirti büyük risk taşıyor! Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum'' Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum'' Paylaştığı IBAN yüzünden 71 yaşındaki babasıyla tutuklanıp aynı koğuşta hapis yattı! Paylaştığı IBAN yüzünden 71 yaşındaki babasıyla tutuklanıp aynı koğuşta hapis yattı! Fenerbahçe'de başkan adayı sayısı 2'ye düştü! Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildi Fenerbahçe'de başkan adayı sayısı 2'ye düştü! Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildi Temmuz zammı için rakamlar netleşti: SGK Uzmanı Dilek Ete’den emekli ve memur için iki ayrı senaryo! Temmuz zammı için rakamlar netleşti: SGK Uzmanı Dilek Ete’den emekli ve memur için iki ayrı senaryo! Galatasaray'da bir devrin sonu! Eşyalarını toplayıp Milano'ya göndermiş bile! Galatasaray'da bir devrin sonu! Eşyalarını toplayıp Milano'ya göndermiş bile! SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti