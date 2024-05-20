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KYK yurdunda 97 öğrenci hastanelik oldu

KYK yurdunda 97 öğrenci hastanelik oldu
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Denizli’nin Çivril ilçesinde, KYK yurdunda yedikleri yemekten zehirlenen 97 öğrenci hastaneye başvurdu.

Olay, dün gece Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı Çivril öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi problemi yaşayan öğrenciler, sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Benzer şikayetlerin diğer öğrencilerde de görüşmeye başlaması üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 97 öğrenci, ambulanslara Denizli’deki çeşitli hastanelere yönlendirildi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yurtta barınan bazı öğrencilerin yedikleri yemeklerden zehirlendiği tespit edildi. Tedavileri tamamlanan 93 öğrenci taburcu edilirken, 4 öğrencinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler Denizli kyk yurdu Yemek gıda zehirlenmesi
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