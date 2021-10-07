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KYK yurdunda gergin anlar: Yönetim 4 kişilik odaya 5. yatağı koymak isteyince...

İstanbul Maltepe'de bulunan Mimar Sinan KYK yurdunda, yönetim 4 kişilik odalara 5. yatağı koymak isteyince öğrenciler yurtta eylem yaptı.

İstanbul Maltepe'de bulunan Mimar Sinan KYK yurdunda, yönetim 4 kişilik odalara 5. yatağı koymak istedi.

Karara tepki gösteren öğrenciler yurtta eylem yaptı.

 Eylem yönetime tepkilerini “Bu yatakları taşıyıp yönetimin önüne atıyoruz!” diyerek gösterdi. 

Etiketler eylem yurt öğrenci
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