KYK yurdunda gergin anlar: Yönetim 4 kişilik odaya 5. yatağı koymak isteyince...
İstanbul Maltepe'de bulunan Mimar Sinan KYK yurdunda, yönetim 4 kişilik odalara 5. yatağı koymak isteyince öğrenciler yurtta eylem yaptı.
İstanbul Maltepe'de bulunan Mimar Sinan KYK yurdunda, yönetim 4 kişilik odalara 5. yatağı koymak istedi.
Karara tepki gösteren öğrenciler yurtta eylem yaptı.
Eylem yönetime tepkilerini “Bu yatakları taşıyıp yönetimin önüne atıyoruz!” diyerek gösterdi.
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