KYK yurt başvuruları başladı

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları da bugün itibariyle başladı... İşte detaylar...

Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından şehir dışında üniversite kazanan öğrencilerin dört gözle beklediği 2023-2024 dönemi için KYK yurt başvuruları bugün itibariyle başladı. Üniversite tercihlerine göre yaşadıkları şehirlerden başka şehre gidecek olan öğrenciler, yerleşim sorunlarını çözmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularını yapmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başvuruların 2 Eylül'e kadar süreceğini belirtirken başvurular için 12 kriterin aranacağını açıkladı.

İşte Bakan Bak'ın açıklamasından satırbaşları:

"950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek.

Bu yıl öncelik gruplarımıza depremzede öğrencilerimizi dahil ettik. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Süreci istismar etmeye çalışanlara itibar etmeyin devletimize güvenin. Yurt başvuru sürecinin hayırlı olmasını diliyorum."

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.



KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.