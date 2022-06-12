KYK yurtlarındaki intiharlarda ''tarikat'' iddiası

Akdeniz Üniversitesi Dayanışması isimli öğrenci grubu, KYK yurtlarındaki intihar vakalarıyla ilgili ''tarikat'' iddiasını ortaya attı.

Akdeniz Üniversitesi ve kampüsündeki Bezm-i Alem Valide Sultan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'ndaki intihar vakalarının ardı arkası kesilmiyor.

11 Mayıs'ta Halil G., aynı kampüsteki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu'nda kalan Muhammet Emre K.'nin 23 Mayıs'ta ve son olarak 10 Haziran'da ise Turizm Rehberliği ikinci sınıf öğrencisi Muhammed K.'nın intihar haberinin ardından kamuoyunda intiharlara ilişkin araştırma yapılması talepleri gelmeye başladı.

Konuya ilişkin olarak öğrenciler seslerini sosyal medyadan duyurmaya başladılar.

Son bir ayda üniversite yurdunda 3 öğrencinin intihar ettiğini iddia eden öğrencilerin oluşturduğu Akdeniz Üniversitesi Dayanışması’nın konuyla ilgili açıklamasında, “Son bir ayda 3 intiharın yaşandığı yurtta ‘manevi danışmanlık’ adı altında öğrencilerin suistimal edildiğini tarikat örgütlenmelerinin önünün açıldığını biliyoruz” ifadelerine yer verildi.

"TARİKAT ÖRGÜTLENMELERİNİN ÖNÜ AÇILDI"

Öğrencilerin oluşturduğu Akdeniz Üniversitesi Dayanışması topluluğu, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Akdeniz Üniversitesi'nde son günlerde yaşanan sıra arkadaşlarımızın şüpheli ölümleri tüm öğrencilerin gündeminde. Öğrenciler neden ve nasıl olduğunu sorgularken, Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü ve yurt yönetimi üç maymunu oynuyor.

İnsanca barınmak ve yaşamak istiyoruz!

Biz öğrencileri gelecek kaygısıyla, mezun olunca ne yapacağız sorusuyla; çaresizce boğuşmaya terk eden bu karanlık düzendir.

Son bir ayda 3 intiharın yaşandığı yurtta "manevi danışmanlık" adı altında öğrencilerin suistimal edildiğini, tarikat örgütlenmelerinin önünün açıldığını biliyoruz.

Yaşananların sorumluluları hiçbir olayda açıklama yapma ihtiyacı duymayan üniversite rektörlüğü ve yurt yönetimidir ve derhal istifa etmelidir.

Tüm öğrenci arkadaşlarımızı yaşanan olayların aydınlatılması ve yaşama hakkımıza sahip çıkmak için ses çıkarmaya davet ediyoruz."

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ: İNCELEME BAŞLATILDI

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur. Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz. Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir."

KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yurtlardaki öğrenci intiharlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunun bildirildiği açıklamada "Antalya ilinde Genel Müdürlüğü'müze bağlı yurtlarda 2021-2022 eğitim- öğretim yılı içerisinde gerçekleşen 3 ölümlü intihar vakası ile ilgili sosyal medyada gündem olan ve olayların saklandığı yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Her 3 olay emniyet tarafından soruşturulmuş, olay yeri incelemeleri yapılmış, gerekli ifadeler alınmış ve dosyalar savcılığa intikal etmiştir. Süreç adli makamlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir" denildi.

İntihar olayları ile ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünün vurgulandığı açıklamada, "Olayların meydana geldiği yurtlarımızda güvenlik kameraları 24 saat aktiftir, görüntüler incelenmek üzere ivedilikle ilgili makamlara teslim edilmiştir. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak, tüm birimlerimizle, yaşanan bu üzücü olayların detaylı incelemelerini yakından takip ettiğimizi ve sürecin başından itibaren emniyet ve adli makamlarımızla koordineli bir şekilde yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK: 14 YURTTA 1435 KAMERA VAR

Antalya Valiliği de öğrenci intiharları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce de idari soruşturmanın sürdüğünün hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Neler Oluyor' başlıklı haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Öncelikle hayatını kaybeden gençlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. İlimizde KYGM ve özel olmak üzere toplam 46 yurt ile 19 bin 950 öğrenciye hizmet verilmektedir. 157 adedi Elmalılı Hamdi Yazır Yurt Müdürlüğü'nde olmak üzere KYGM'ye ait 14 yurdumuzda toplam 1435 adet kamera ve bunun yanı sıra fiziki unsurlarla da güvenlik tedbirleri sağlanmaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde meydana gelen 3 olay, alınan tanık beyanları ve olay yeri incelemesine ek olarak kamera kayıtları tetkiki sonucu adli kayıtlarımıza intihar olarak geçmiştir. Konu ile ilgili inceleme ve soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma yürütülmektedir."

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vakıf ve dernekler aracılığıyla kurulan yurtlar yerine belediyelerin yurt açmalarını ve gençlerin bu tür yapılara mecbur kalmaması çağrısında bulunmuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da yaşanan öğrenci intiharlarıyla ilgili Akdeniz Üniversitesi önünde açıklama yaptı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda 40 günde 3 intihar yaşandığını söyleyen Özdağ, "Bu 3 genç aynı yurtta kalıyordu. Anne ve babalarının bir tanesi olan bu genç kardeşlerimiz hayatlarının baharında yaşamlarına son verirken, kendilerine, anılarına bir kedi yavrusu kadar değer verilmedi. Konu araştırılmadı. Bunalıma girdi, intihar etti denilerek geçiştirildi. Bu konunun üzerine gitmek için sayın rektör neyi bekliyor? Kaç öğrencinin ölmesi gerekiyor? Sayın rektör kaçıncı öğrenciniz intihar ettikten sonra bu konunun üzerine gideceksiniz?

- Yurtlarda bir tarikatın baskısından bahsediliyor. Bununla ilgili soruşturma açıldı mı? Sosyal medyadaki iddialar doğru mu? Gerçekten böyle bir baskı var mı? Halil'in abisi ile konuştum. Dedi ki bana sürekli yurtta çıkan yemeği yiyemediğini ve kimsenin yiyemediğini söylüyor. Rektöre önerim şu: Ailesini de alsın gelsin, bu çocuklara layık gördüğü yemekleri kendisi de akşamları yesin bakalım böyle devam edecek mi?" dedi.

10 İNTİHAR VAKASI İDDİASI

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, konu ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında saklanan dördüncü bir intihar vakası iddiasına dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Aynı yurtlarda yine kamuoyundan saklanan ve resmi verilere geçmemiş on intihar vakasının daha yaşandığı iddia edilmektedir. Öğrenci ve velilerin haklı endişe ve korkularının giderilmesine yönelik resmi makamlar tarafından kamuoyuna acilen detaylı bir açıklama yapılması gerekmektedir”