''Lebaleb'' kelimesi marka oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kongresi'ndeki “Salon lebaleb dolu” ifadesindeki “lebaleb” kelimesi TPE'ne başvurularak tescillendi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Rize Kongresi’nde kullandığı “lebaleb” kelimesi Türk Patent Enstitüsü (TPE)’ne yapılan başvuru ile ticari marka olarak tescil edildi.

Karar’da yer alan habere göre; söz konusu marka İstanbul’da kurulu dijital bir ekibin hayata geçirdiği ilk freelance start-up markası; ekip ayrıca ‘lebaleb.com’ alan adı haklarını da satın aldı.

‘Leb-a-leb’, Farsça kökenli tıklım tıklım ağzına değin dolu anlamında bir sözcük.

DOMAIN PAZARLAMACILARI YENİ İSİMLER PEŞİNDE

Hızla gelişen dijital gelişmeler ile dünya çapında her yıl yüzbinlerce alan adı satışa çıkarılıyor. 2020 yılında “bullish.com” 1.000.000 dolara satılarak bütün dikkatleri üzerine çekmişti. 2021’de de domain satışları müthiş bir patlama ile başladı. Yine bu yıl “gobet.com” alan adı 850.000 dolara el değiştirdi.

Alan adı yatırımcısı Rick Schwartz tarafından satın alınan bu domainin yılın en iyi satışlarından biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.