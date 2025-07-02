Leman soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı

Leman Dergisi'nin tepki çeken karikatürüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

4 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, ''Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.'' ifadelerini kullandı.

"Karikatürü ben çizmedim"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeleri ortaya çıktı.

Emniyette 25 senedir Leman dergisinde çalıştığını söyleyen A.Y., "Mali işler müdürüyüm. Dergi üzerinde basın ve yayın süreciyle ilgili hiçbir yetkim yoktur. Ben sadece derginin mali işleri ile ilgileniyorum. Dergideki paylaşımlar hakkında herhangi bir bilgim ve yetkim yoktur. Karikatürü ben çizmedim, ilk kez emniyette öğrendim" dedi.

"Hiçbir sorumluluğum yoktur"

Derginin yazı işleri müdürü Z.A. ise "15 senedir yazı işleri müdürü olarak Leman dergisinde çalışıyorum. Ben dergide karar merci değilim. Olayda bahsi geçen karikatürü derginin yetkilisi kişinin beni araması üzerine öğrendim. Bu olayda uzaktan yakından hiçbir sorumluluğum yoktur. Karikatürü çizen şahsı tanımıyorum" şeklinde konuştu.

İHA