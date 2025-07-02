  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Leman soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı

Leman soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı

Güncelleme:

Leman Dergisi'nin tepki çeken karikatürüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. 

4 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, ''Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.'' ifadelerini kullandı.

"Karikatürü ben çizmedim"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeleri ortaya çıktı.

Emniyette 25 senedir Leman dergisinde çalıştığını söyleyen A.Y., "Mali işler müdürüyüm. Dergi üzerinde basın ve yayın süreciyle ilgili hiçbir yetkim yoktur. Ben sadece derginin mali işleri ile ilgileniyorum. Dergideki paylaşımlar hakkında herhangi bir bilgim ve yetkim yoktur. Karikatürü ben çizmedim, ilk kez emniyette öğrendim" dedi.

"Hiçbir sorumluluğum yoktur"

Derginin yazı işleri müdürü Z.A. ise "15 senedir yazı işleri müdürü olarak Leman dergisinde çalışıyorum. Ben dergide karar merci değilim. Olayda bahsi geçen karikatürü derginin yetkilisi kişinin beni araması üzerine öğrendim. Bu olayda uzaktan yakından hiçbir sorumluluğum yoktur. Karikatürü çizen şahsı tanımıyorum" şeklinde konuştu.

LeMan'a bir soruşturma daha: Mali soruşturma başlatıldıLeMan'a bir soruşturma daha: Mali soruşturma başlatıldıGüncel

 

İHA

text-ad
Etiketler leman karikatür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu; değişimiyle dikkat çekti! Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu; değişimiyle dikkat çekti! Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı! Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı! Marmara Bölgesi 4,3'lük depremle sarsıldı! Bursa Gemlik'teki deprem İstanbul'da da hissedildi! Marmara Bölgesi 4,3'lük depremle sarsıldı! Bursa Gemlik'teki deprem İstanbul'da da hissedildi! CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı
Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği erken seçim tarihini verdi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği erken seçim tarihini verdi! Serenay Sarıkaya'nın siyah tanga bikinili doğum günü pozları olay oldu Serenay Sarıkaya'nın siyah tanga bikinili doğum günü pozları olay oldu Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular... Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular... Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu