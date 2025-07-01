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LeMan'ın internet sitesine erişim engeli

LeMan'ın internet sitesine erişim engeli
Güncelleme:

Karikatür dergisi LeMan'ın tepki çeken karikatürünün ardından internet sitesine erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesindeki bilgiye göre ‘leman.com.tr’ adresine erişim engellendi.

 BTK’dan yapılan açıklamada,  “leman.com.tr, 01/07/2025 tarihli ve 2025/6609 D.İş sayılı İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” denildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. 

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Etiketler leman internet sitesi erişim engeli
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