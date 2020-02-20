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  3. 20 Şubat 2020 18:41

Leyla Aydemir cinayetinde gizli tanık ifadeleri ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemine oturan cinayette 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulmuştu. Mahkemede konuşan gizli bir tanığın minik Leyla'yı en son Yusuf Aydemir'in yanında gördüğünü söyledi.

Leyla Aydemir cinayetinde gizli tanık ifadeleri ortaya çıktı
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4 yaşındaki Leyla Aydemir'in dedesinin köyünde kaybolması ve 18 gün sonra cansız bedeninin bulunması uzun süre Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Minik Leyla'nın ölümü ülkeyi yasa boğarken amcası Yusuf Aydemir'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada gizli bir tanık ifade verdi.

Gizli tanık ifadesinde "Leyla, evinin önünde Yusuf'un yanındaydı, 'Ü' denilen küçük çocuk da oradaydı. Yusuf kendi evlerinin karşısındaki evin ahşap kapısına yaslanmış, elleri cebinde tedirgin hareketleri ile çevreyi kontrol ediyordu. Sonra anne Şükran dışarıya çıktı, Leyla'yı sordu. Yusuf köy içine doğru gittiğini söyledi, Şükran da köy içerisinde çocuğunu aramaya başladı. Leyla'yı Yusuf'un yanında görmem ile Şükran'ın evden çıkıp Yusuf'a Leyla'yı sorması arasında en fazla 10 dakika geçmiştir, bu kadar bile olmayabilir" şeklinde konuştu.

"Leyla, Nihat'ın en sevdiği kızıydı" diyen gizli tanık, Yusuf ile baba Nihat arasında bazı nedenlerle husumet bulunduğuna dair duyumları olduğunu öne sürdü.

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