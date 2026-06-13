LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 LGS merkezi sınavı sona erdi. Sınavın hemen ardından MEB, öğrencilerin heyecanla beklediği LGS soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf düzeyindeki 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınav heyecanının bitmesiyle birlikte MEB, öğrencilerin netlerini hesaplayabilmesi için LGS soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını anında 'meb.gov.tr' adresi üzerinden yayımladı. Öğrenciler ve veliler için artık lise taban puanlarının ve yüzdelik dilimlerin önem kazanacağı heyecanlı tercih bekleyişi başladı.

81 İl ve 8 Ülkede Dev Sınav Maratonu

Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede kurulan 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonun yanı sıra, yurt dışında 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde gerçekleştirilen LGS, iki farklı oturum halinde uygulandı. Sözel alandan oluşan birinci oturumda öğrencilere; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. Sayısal ağırlıklı ikinci oturumda ise adaylar, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 40 soruluk zorlu maratonu tamamlayarak lise hayalleri için ter döktü.

Fiziksel Kitapçıklar 15 Haziran'da, Sonuçlar 10 Temmuz'da

MEB'in dijital ortamda paylaştığı cevap anahtarlarıyla ilk kontrollerini yapan adaylar, kendi fiziksel sınav kitapçıklarını ise 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren sınava girdikleri okullardan şahsen teslim alabilecekler.

Milyonlarca ailenin merakla beklediği nihai LGS sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. MEB, sonuçların ilanıyla eş zamanlı olarak "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"nu da kamuoyuyla paylaşacak ve lise tercih süreci resmen başlamış olacak.

LGS Soruları Kolay Mıydı?

Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler, iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından okuldan çıktı. İstanbul'da Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bekleyen veliler çocuklarını alkışlarla karşılarken, öğrenciler de sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sınavın genel olarak iyi geçtiğini belirten öğrencilerden bazıları soruların beklediklerinden kolay olduğunu ifade ederken, bazı öğrenciler ise özellikle zorlandıklarını söyledi.



Çocuklarını okul önünde bekleyen veliler de sınav sürecinin hem öğrenciler hem de aileler açısından yoğun geçtiğini belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler tercih sürecine hazırlanırken, sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağı tarihe odaklandı.

"Çalışmama Değdi Güzel Puan Bekliyorum"

Sınavdan çıkan öğrencilerden Ayaz Samet, "Sınavım güzel geçti. Sadece matematik ve İngilizcede tökezledim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Çalışmama değdi güzel puan bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Heyecan Ve Stres Bitti"

Umut Göz ise "Sınav Allah’a şükür çok iyi geçti. Biraz inkılap ve İngilizce biraz zordu. Sınava çok çalıştım. Sınav çok iyi geçti. Heyacan ve stres bitti" diye konuştu.

İHA/DHA