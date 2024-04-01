LGS başvuru süresi uzatıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Yüzbinlerce öğrencinin katılacağı, eğitim hayatlarına devam edecekleri liseyi belirlemede etkili olacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi 2 Nisan Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS başvuru işlemleri "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilebilecek.

Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak otomatik olarak yapılan başvurular bu sene isteğe bağlı olacak. LGS başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvurularını e Okul sayfası üzerinden ücretsiz yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları okul müdürlüklerince onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.