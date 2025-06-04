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LGS giriş bilgileri açıklandı

LGS giriş bilgileri açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini yayımladı.

MEB, 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı

 MEB'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada "LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak." ifadeleri yer aldı.

Resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek için yapılacak olan LGS başvuruları 02-11 Nisan 2025 tarihlerinde yapılmıştı.

İki oturum hâlinde çoktan seçmeli 90 sorunun sorulacağı söz konusu sınav öncesi adayların https://e-okul.meb.gov.tr/" adresi üzerinden LGS sınav giriş belgesini temin etmesi gerekiyor.

LGS sınav belgesinde sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

LGS'de birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Öte yandan 2025 LGS sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

 

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