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LGS maratonu sona erdi! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS maratonu sona erdi! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınavının sona ermesiyle birlikte bir açıklama yaptı.

Binlerce öğrencinin ter döktüğü LGS sınavı sona erdi. 30 Haziran'da açıklanacak sonuçlar için adaylar beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığından LGS ile ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi sınavın, sorunsuz bir şekilde tamamlandığı açıklandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev yaptı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

 LGS sonrasında bir değerlendirme yapan ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy şunları söyledi:

"LGS çerçevesindeki merkezî sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezî sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il millî eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Etiketler lgs sınav sonuç
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