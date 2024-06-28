LGS sonuçları açıklandı

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, MEB'in internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları "https://www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden okul tercihi yapacak. Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİLER YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.

Adaylar tercih döneminde, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN 10 OKULA BAŞVURU YAPILABİLİR

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

LGS merkezi sınavı 2 Haziran'da iki oturumda gerçekleştirilmişti. Sınava bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulunmuştu.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemi https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

KAYIT TAKVİMİ

Özel okulların kayır takvimlerini açıklamalarının ardından devlet liselerinde tercih takvimi bugün açıklanıyor. LGS Kılavuzu’na göre özel okullara kayıt yaptıranlar devlet liselerine kayıt yaptıramayacaklar. Özel okullar, bugün ve yarın taban puanlarını ilan edecek.

Takvim ise şu şekilde işleyecek:

1-Ön Kayıt: 29 Haziran-2 Temmuz

2-Kesin Kayıt: 3 Temmuz

3- Yedek Liste Kesin Kayıt: 4 Temmuz

4-Ön Kayıt: 5-7 Temmuz

5-Kesin Kayıt: 8 Temmuz 2024

Serbest Kayıt: 9- 12 Temmuz 2024

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrenciler 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı.