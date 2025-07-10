LGS sonuçları yarın açıklanacak! Saat belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu.

15 Haziran'da Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen sınavın sonuçları 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılını değerlendirerek, incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret eden Bakan Tekin ardından il değerlendirme toplantısına katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Tekin, LGS'ye giren öğrencilerin heyecanla bekledikleri haberi paylaşmak istediğini belirterek, "Bugün temel eğitimden ortaöğretime geçecek arkadaşlarımıza heyecanla bekledikleri bir haberi de vereyim. LGS yani temel eğitimden ortaöğretimine geçiş bağlamında, Liselere Geçiş Sınavımızın sonuçlarını da yarın saat 10.00 itibarıyla Bakanlığımızın web sayfasından ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklamış olacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize, velilerimize, uğurlu olsun. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında da tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız" diye konuştu.

'30 BİN 662 TERCİH DESTEK BİRİMİ KURDUK'

Bakan Yusuf Tekin, "Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza, Türkiye genelinde bütün il ve ilçelerimizde yaklaşık olarak 30 bin 632 noktada çocuklarımızın lise tercihlerinde kendilerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız burada öğretmenleriyle gidip sohbet ederek lise tercihlerini yapabilirler. Hem öğrencilerimize hem velilerimize bu anlamda rehberlik edecek öğretmen arkadaşlarımız. Şimdiden tekrar çocuklarımıza, gençlerimize, velilerimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

'4+4+4 SİSTEMİ BİZİM DE GÜNDEMİMİZDE'

Eğitimde 4+4+4 modelinin son 4 yılında yapılması düşünülen değişiklikle ilgili de değerlendirme süreçlerinin devam ettiğini belirten Tekin, "Bu konu bizim de gündemimizde. Fakat biz merkezi yapı olarak sahanın sesini dinlemek bizi zenginleştirir, bizi güçlendirir, politikalarımızın hayata geçirilmesini, başarılı olmasını kolaylaştırır. Biz bu anlamda kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu tartışmaların neticesinde bu konuda bir değişiklik yapılması ile ilgili sağlam veriye dayalı bilimsel raporlar bize ulaşırsa bunu tespit edersek, bu konudaki adımlarımızı atarız. Şu anda bakanlıkla ilgili birimlerdeki arkadaşlar geçtiğimiz yılın son baharından itibaren başlayan bu tartışmayı izliyorlar. Hem fiziki olarak izliyorlar hem bu anlamda yayınlanan raporları, akademik çalışmaları takip ediyorlar. Biz de bu konuda kanaatimizi oluşturup, bu konudaki nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğunu biliyoruz. Çünkü bir yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Yüce Meclisimizin takdirini sunarız, eğer onaylanırsa ondan sonra da hayata geçirmiş oluruz" dedi.

EĞİTİM ÖĞRETİMDE DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK YENİLİKLER

Eğitim-öğretim yatırımlarıyla Türkiye'nin son 20 yılda çağ atladığını söyleyen Bakan Tekin, "Hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla hem eğitim öğretim süreçlerinde teknolojik yeniliklerin kullanılması itibarıyla hem de bilhassa 2024 yılı sonunda açıklanan TIMSS raporunda da açıkça ifade edildiği gibi akademik sonuçları itibarıyla Türkiye ciddi şekilde eğitim öğretim noktasında dünyaya örnek teşkil edebilecek yenilikleri hayata geçirdi. Eğitim, öğretim hepimizin ortak problemi. Hepimiz bu süreci birlikte göğüslersek eğer istediğimiz, arzuladığımız noktaya erişebiliriz. Bu birlikteliğin sağlanmadığı yerlerde doğal olarak sorunlar da ortaya çıkıyor. Bu birlikteliği sağlayan tüm bu aktörlere, yani hem merkezi otoriteye hem merkezi otoritenin taşra temsilcilerine hem yerel yönetimlere hem bu anlamda yerel yönetim süreçlerini destekleyen sivil toplum örgütlerine ve bilhassa bu konuda bizimle yol yürüyen meslek birliklerine ve tabii ki hayırseverlerimize teşekkür etmek istiyoruz. Bu birlikteliği sağladığımız sürece sağlıklı sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

Kentte eğitim-öğretime yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Tekin, "2002-2003 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayımız 64 bin, derslik sayımız 2 bin 646, öğretmen sayımız 3 bin 391 yani yaklaşık 65 öğrenciye 2 bin 600 derslikte hizmet veriyor iken, bugün 57 bin öğrenciye 3 bin 220 derslikte hizmet veriyoruz. Bu sayı çok önemli, yani öğrenci sayısı artmış olmasına rağmen derslik sayısı neredeyse yüzde 50 oranında artmış. Bu çok önemli. Aynı şekilde öğretmen sayısı da yüzde 50'den daha fazla artmış durumda, 5 bin 167 öğretmenimiz var. Bu süreçte toplamda baktığımızda bugünkü büyüklüklerle ifade edildiğinde fiziki yatırım yani teknolojik donatım malzemeleri hariç fiziki yatırım için Edirne'ye yapılan yatırımların toplam reel değeri 5,5 milyar TL. Bu da çok önemli. İnşallah bundan sonra da bu tür yatırımları yapmaya devam edeceğiz, destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Valilik ziyaretinin ardından önce Milliyetçi Hareket Partisi ardından da AK Parti il başkanlıklarını ziyaret etti.

VELİLERE YÖNELİK KILAVUZ YAYIMLANDI

Öte yandan MEB ayrıca LGS tercih süreci için de velilere kılavuz yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara ilişkin ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla 'Tercih Süreci Veli Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek. Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı başlıklar yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor. Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda tercih kontrol listesi de yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanması ile Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

'BİLGİLENDİRİCİ VE REHBERLİK EDİCİ BİR TUTUM SERGİLEYİN'

Kılavuzda, tercih döneminde bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergilenmesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Her çocuk biricik ve kendine özeldir. Önemli olan çocuğa destek olup kendini keşfetmesine yardımcı olmaktır. Çocuğunuzun hayallerini dinlemek, gitmek istediği okul ve gelecekte seçeceği meslek hakkında size ipuçları verebilir. Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve yeteneklerini desteklemek için onlara fırsatlar sunabilirsiniz. Çocuklarınızın tercih edecekleri okulların yurt, konaklama, ulaşım, beslenme gibi imkanları hakkında okul web sitelerinden araştırma yapabilirsiniz. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişim sürecini dikkate alarak değerlendirebilirsiniz. Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz. Çocuğunuzun istek ve hayallerinin sizinkinden farklı olabileceği bilinciyle yaklaşabilirsiniz."

3 TÜR YERLEŞTİRME YAPILACAK

Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere 3 şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak. Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, 'kayıt alanında' öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, 'komşu kayıt alanında' öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk, 'diğer' ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak. Öğrenciler, ilk olarak 'yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar' ekranından tercih yapacak.

KONTENJAN VE PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YERLEŞTİRME OLACAK

Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Merkezi yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.