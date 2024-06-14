LGS'de skandal iddia: ''Müdür baskı yaptı, 900 öğrenci sınava girmedi''

Mardin'de bazı okul müdürlerinin başarı düzeyi yüksek olmayan 900 öğrenciye LGS'ye girmemesi yönünde baskı yaptığı iddia edildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bazı okul müdürleri tarafından başarı düzeyi düşük olan öğrenci ve velilerine yapılan baskı sonucu 900 öğrencinin 2 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girmediği belirtildi.

Nusaybin Eğitim Sen Şubesi'nin ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, sosyal medya hesabında konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nusaybin'de ortaokul kademesinde görev yapan birçok okul müdürünün LGS sınavına girme hakkı olan öğrencilerden başarı düzeyi yüksek olmayan öğrencilerin sınava girmemeleri yönünde baskı yaptıkları, telkinde bulundukları bilgisinin kendilerine iletildiği bilgisine yer verildi.

"EĞİTİM POLİTİKALARININ BAŞARISIZLIĞI ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Müdürlerin Nusaybin ortaokul öğrencilerinin LGS bazında başarı düzeyini yüksek tutmak amacıyla bunu yapmış olabileceklerini ifade edilen açıklamada, "Eğitim politikalarındaki ve mevcut müfredattaki başarısızlık başarısı yüksek olmayan öğrencilerin sınava girmesi engellenerek örtülmeye çalışılıyor" denildi.

İlçe genelinde 2 bin 250 sekizinci sınıf öğrencisinin sadece 1350'sinin LGS sınavına girdiği ve 900 öğrencinin sınava girmediği belirtilen açıklamanın devamı şöyle:

"Nusaybin'in eğitim tarihinde görülmemiş bir sonuçtur. Tüm velileri çocuklarının eğitim haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu hususta her tür hukuki destek sağlayacağımızı belirtiyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı tüm velilerimize bildiriyoruz. Yetkililerin bu konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmaları çocuklarımız akademik gelişimi ve gelecekleri açısından önemlidir."

DEM PARTİ VEKİLİ TANHAN BAKAN TEKİN'E SORDU

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan ise sosyal medya hesabından söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaparak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorular yöneltti.

Tanhan, iddiaların düşündürücü ve kaygı verici olduğunu ifade ederek, iddiaların doğru olup olmadığını ve konuya ilişkin başlatılan bir soruşturma bulunup bulunmadığını sordu.

Tanhan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava bu sene bütün Türkiye'den 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurmuş ve bu sınav 2 Haziran 2024 günü gerçekleştirilmiştir.

Basına yansıyan haberlere ve Mardin Eğitim-Sen Şubesi'nin yaptığı açıklamalara göre; seçim bölgem olana Mardin iline bağlı Nusaybin ilçesinde ortaokul kademesinde görev yapan birçok okul müdürünün LGS kapsamındaki merkezi sınava girme hakkı olan öğrencilerden ortaokuldaki akademik başarı düzeyi görece düşük olan öğrencilerin bu sınava girmemeleri yönünde öğrenci velilere baskı yaptıkları, telkinde bulundukları ifade edilmektedir. Okul müdürlerinin bu davranışlarının ardındaki sebebin ise Nusaybin ilçesinde ortaokul öğrencilerinin LGS bazındaki başarı düzeyini yüksek tutmak olduğu iddia edilmektedir.

Nusaybin'de toplam 2250 sekizinci sınıf öğrencisinden sadece 1350'sinin bu yıl yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava girdiği, toplam 900 öğrencinin ise bu sınava girmediği belirtilmektedir. Bu sınava girme hakkı olan öğrencilerden yüzde 40'ının sınava girmediği, bir başka şekilde ifade etmek gerekirse her 5 öğrenciden 2'sinin bir üst öğretim kurumuna geçişte son derece önemli bir işlevi olan sınava girmediği ifade edilmektedir. Son kertede bu durum düşündürücü olduğu kadar aynı zamanda kaygı vericidir.

Seçim bölgem olan Mardin ili Nusaybin ilçesinde ortaokul okul müdürlerinin görev yaptıkları okullarda akademik başarı düzeyi görece düşük olan öğrencilerin LGS kapsamındaki merkezi sınava girmemeleri yönünde öğrenci ve velilere baskı yaptıkları, telkinde bulundukları iddiaları doğru mudur?

Kamuoyunda yer alan bu iddialara ilişkin bakanlığınızca başlatılan bir soruşturma var mı?

Nusaybin'de görev yapan ortaokul okul müdürleri, LGS kapsamındaki merkezi sınava girmesi gereken öğrencilere hangi gerekçelerle sınava girmemeleri konusunda baskı yapmıştır ve/veya telkinde bulunulmuştur?

Nusaybin'de bu sene sekizinci sınıf öğrencisi olan 2250 öğrencinin yüzde 40'ına tekabül eden 900 öğrenci hangi gerekçelerle LGS kapsamındaki merkezi sınava girmemiştir?

Nusaybin'de LGS kapsamındaki merkezi sınava girme hakkı olan toplam öğrenci sayısının yüzde 40'ının sınava girmemiş olması normal midir, bu durum hayatın olağan akışına aykırı değil midir?

Son beş eğitim ve öğretim yılı içerisinde, LGS kapsamındaki merkezi sınava girme hakkı olup sınava girmeyen Türkiye'de toplam kaç ortaokul öğrencisi vardır?