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  3. 27 Ekim 2018 16:43

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dörtlü zirve öncesi liderlerin konvoylarının geçiş güzergahı olan E5'e giren çocuklar Emniyet'i alarma geçirdi.

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay
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İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa lideri Macron'un dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderlerin konvoylarının geçiş güzergahı olan E5'e giren çocuklar emniyet güçlerini alarma geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla bugün İstanbul’da düzenlenen dörtlü Suriye Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Devlet Başkanları için alınan güzergah tedbirleri esnasında dilencilik yaptığı düşünülen çocuklar D-100 karayolu Edirnekapı mevkiinde yola girdi.

Güzergah noktalarında hazır bekleyen polis ekipleri 4 çocuğu metrobüs durağına geçtikleri sırada gözlem altına aldı. Araca bindirilen çocuklar, polis merkezine götürüldü.

İHA

çocuk , zirve , emniyet , dilenci
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