  3. Limanda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar vatandaşı isyan ettirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan gemi, 8 gündür Çelebi Limanı'nda bekletiliyor. İthalat onayı verilmeyen hayvanların çevreye yaydığı kötü koku, vatandaşları isyan ettirdi.

Çok sayıda ithal büyükbaş hayvan taşıyan "Spiridon-II" isimli gemi, Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na yanaşalı 8 gün olmasına rağmen hâlâ tahliye edilemedi. İddialara göre hayvanların pasaport bilgileri ile küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmedi. Gemi Bandırma açıklarında adeta "yüzen bir problem"e dönüşürken, hayvanların tahliyesinin gecikmesi çevrede kötü koku ve sinek artışına yol açtı. Özellikle Paşabayır ve Paşakent mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, günlerdir kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Geminin geldiği günden beri nefes almak zorlaştı. Her rüzgarda o koku bütün şehre yayılıyor" dedi.

Vatandaşlar, "Şehrin ortasında çevre felaketi yaşanıyor, kimse sorumluluk almıyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Geri dönüş de mümkün değil

Hayvanların aç kalmaması için liman sahasına yem takviyesi yapıldığı ancak gemideki şartların giderek kötüleştiği öğrenildi. İthalatın yapıldığı ülkenin geri iadeyi kabul etmemesi nedeniyle geminin ne tahliye edilebildiği ne de geri gönderilebildiği bildirildi. Bu durum, hem hayvan refahı hem de halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Uzmanlar ise, "Canlı hayvan taşımacılığı gibi çevresel riski yüksek işlemler şehir merkezine bu kadar yakın alanlarda yapılmamalı. Bandırma nefes almakta zorlanıyor" uyarısında bulundu.

İHA

