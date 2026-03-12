Limon ithalatında vergi oranı değişti

Ticaret Bakanlığı limon fiyatlarını dengelemek amacıyla limon ithalatında gümrük vergisinin yüzde 10 olarak uygulanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, iç piyasadaki limon fiyatlarını kontrol altına almak ve tüketicinin uygun fiyatlı ürüne ulaşmasını sağlamak amacıyla gümrük vergisi oranlarını yeniden belirledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gıda arz güvenliği ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi için ticaret politikası araçlarının etkin kullanılacağı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen çalışma neticesinde; üretim, arz-talep dengesi ve dış ticaret verileri masaya yatırıldı. Alınan karara göre, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılacak limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 10 olarak uygulanacak.

Öte yandan, yerli üreticinin korunması amacıyla limonun hasat dönemi dikkate alınarak 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yapılacak ithalatta gümrük vergisinin uluslararası taahhütler çerçevesinde en üst seviye olan yüzde 54 olarak uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla iç ve dış piyasaların yakından takip edilmeye devam edileceğini vurguladı.

DHA