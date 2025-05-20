Lise öğrencilerinin deniz keyfi kabusa dönüştü: 1 ölü

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı. 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Y.K., O.K.B. ve A.Ö., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan 3 öğrenciden O.K.B. (17), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA