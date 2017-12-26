Lise öğretmeni tacizden tutuklandı

Zonguldak'ta, bir lisede görevli öğretmen 45 yaşındaki P.U., 17 yaşındaki bir öğrencisine sözlü, bir öğrencisine de elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.



Okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni P.U. iddiaya göre, okulun spor salonunda kız öğrencileri M.B.'ye sözlü, İ.U.'ya da elle tacizde bulundu. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine P.U.'dan şikayetçi olundu. Polis tarafından gözaltına alınan P.U., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtildi.