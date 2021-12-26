Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sınavı'nın 5 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
Milyonlarca öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda açıklamalarda bulundu. Özer, "Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran'da yapılacak" dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol