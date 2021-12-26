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Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu

Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sınavı'nın 5 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Milyonlarca öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi açıklandı. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda açıklamalarda bulundu. Özer, "Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran'da yapılacak" dedi.

 

Etiketler liselere geçiş sınavı tarihi lgs 2022
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