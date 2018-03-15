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  3. 15 Mart 2018 16:52

Liseli gencin intiharında korkunç şüphe

Samsun'da lise öğrencisi Mustafa Turan H.'nin intiharında "Mavi Balina" şüphesi üzerine cep telefonu ve bilgisayarı incelemeye alındı.

Liseli gencin intiharında korkunç şüphe
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Samsun'un Bafra ilçesinde lise öğrencisi Mustafa Turan H.'nin (16), 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerine bilgisayar ve cep telefonu incelemeye alındı.

Olay, geçen Salı günü Bafra ilçesi Büyük Cami Mahallesi'nde meydana geldi. KızılırmakLisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Turan H. evde yalnız başınayken banyoda çenesine dayadığı tabancanın tetiğini çekerek yaşamına son verdi. Ailesi, oğullarından haber alamayınca kendilerine ait işyerinde çalışan elamanı eve gönderdi. Gelen işyeri çalışanı, Mustafa Turan H.'nin banyoda kanlar içinde cesediyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Turan H.'nin cesedi, otopsi için İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Otopsisi tamamlanan Mustafa Turan H.'nin cenazesi, bugün ailesi tarafından morgdan alınarak Büyük Cami'ye getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mustafa Turan H., Yakıntaş Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Mustafa Turan H.'nin 'Mavi Balina' adlı oyunnedeniyle intihar etmiş olabileceği şüphesi ile bilgisayar ve cep telefonu incelemeye aldı.

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