Liseli gencin köpekle imtihanı

Denizli'de internet fenomeni lise öğrencisi Baki Berk Gözalan’ın (17) okula giderken, kendisine saldıran sokak köpekten kaçmak bir otomobilin üzerine tırmandığı anların görüntüleri güldürdü.



Lise öğrencisi Baki Berk Gözalan, ağuustos ayında evde DJ'lik yaparken kendi videosunu çekti. Mutfakta ocağın başına geçen Gözalan, açtığı müzik için ocağı DJ kabini gibi kullanıp ritim tutarken, davlumbazla da ışıklı gösteri yaptı. Çektiği videoyu, dünya genelinde 500 milyon kullanıcısı bulunan 'Tik Tak' uygulamasına yükledi. Video, kısa sürede ilgi gördü ve 1 milyondan fazla tıklandı. Gözalan'ın videosu Çinliler'in çıkardığı 'Tik Tak' uygulamasının yöneticilerinin de ilgisini çekti. İzlenme rekorları kıran video, iyi çekim, içerik, etkileşim ve yaratıcılık anlamında ilgi görünce Gözalan, dünya çapındaki firmadan Özel Yaratıcı Fikirler daveti aldı. Gözalan, yurt dışında eğitim alacak ve sonrasında yaratıcı fikirleriyle isteyen dünya çapındaki sanatçılara danışmanlık yapabilecek.







İNTERNET FENOMENİN KÖPEKLE İMTİHANI

Çektiği videoyla internet fenomeni haline gelen Baki Berk Gözalan'ın okula giderken, başına gelen olay ise güldürdü. Bir süre önce sabah okula gitmek için evden çıkan Gözalan, sokakta okul servisini beklerken, sokak köpeklerini sevmek istedi. Ancak köpeklerden birinin hırçın davranıp, saldırmak istemesi üzerine Gözalan, çareyi kaçmakta buldu. Gözalan, peşine düşen köpekten kurtulmak için park halindeki babasına ait otomobile tırmandı. O anlar ise evlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Babası tarafından güvenlik kamerası görüntüleri Facebook'ta paylaşıldı.





