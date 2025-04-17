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Liseliler başardı! MEB'ten öğretmen atamalarında geri adım!

Liseliler başardı! MEB'ten öğretmen atamalarında geri adım!
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Eğitim-İş Sendikası, 'Norm fazlası' statüsündeki öğretmenlerin resen atamaların durdurulduğunu duyurdu.

Kamuoyunda "proje okulları" olarak bilinen Kadıköy Anadolu, Kabataş Erkek, Beşiktaş Anadolu, Beşiktaş Atatürk Anadolu, Şehremini Anadolu, İstanbul Sosyal, Kartal Anadolu, Burak Bora Anadolu, Çanakkale Fen Lisesi gibi birçok eğitim kurumunda yüzlerce öğretmenin görev yeri "norm kadro” düzenlemesi gerekçesiyle değiştirildi. Birçok lisede gençler ve veliler okul bahçesinde öğretmenlerinin uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Eğitim-İş Sendikası, "Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama" takvimine karşı açtıkları dava ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptıkları çağrının sonuç verdiğini belirterek, resen atamaların durdurulduğunu belirtti.

Sendikanın açıklamasında, “Eğitim-İş olarak, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde gerekli düzenlemeler yapılmadan dayanaksız atamaların hukuksuz olduğunu, iptal edileceğini duyurmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapmıştık. Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama takvimine açtığımız dava ve çağrımız karşılık bulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı norm fazlası resen atamaları durdurmuştur” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Milli Eğitim Bakanlığı, norm fazlası durumundaki öğretmenleri, hak kaybı ve mağduriyetlere yol açacağından, tercihlerinin dışında resen atamaya tabi kılmamalıdır. Bugün için önüne geçilmiş ve re'sen atamalar durdurulmuş olsa da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde ilgili düzenleme yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte, benzer takvimin işletileceği öngörüsüyle mücadelemiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

 

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