Listede 9 ülke var: Türkiye'den orta doğuya uçak seferleri iptal edildi!

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, sivil havacılık trafiğini tamamen durma noktasına getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki hava sahası güvenliği riskleri nedeniyle uçuş iptallerinin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Türkiye'den bölge ülkelerine yapılacak seferler için yeni tarihler belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’da yaşanan son askeri gelişmelerin ardından Türkiye’nin hava sahası stratejisini ve alınan yeni kararları paylaştı. Bakan Uraloğlu, bölgedeki riskli hava sahalarının sivil uçuşlara kapatılması veya kısıtlanması nedeniyle seferlerin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, çatışmaların merkezine yakın olan ülkeler için takvimin uzatıldığını belirtti. Yapılan açıklamaya göre; İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar tamamen iptal edildi. Bu rotalarda planlanan THY, Pegasus ve diğer havayolu şirketlerinin uçuşları askıya alındı.

Gerilimin sıçradığı Körfez bölgesindeki ülkeler de listede yer aldı. Bakanlık; Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) rotaları için 3 Mart 2026 tarihine kadar tüm planlı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Uraloğlu, bu bölgelerdeki durumun her saat başı yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

"Güvenlik Önceliğimiz"

Havacılık güvenliğinin tavizsiz uygulanacağını söyleyen Uraloğlu, "Sivil uçaklarımızın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir risk kabul edilemez. Vatandaşlarımızın havalimanlarına gitmeden önce havayolu şirketlerinden son durumlarını kontrol etmeleri ve resmi açıklamaları takip etmeleri önemlidir" uyarısında bulundu.